الهلال الأحمر: الوضع الصحي في غزة حرج

7 ديسمبر، 2023 4:32 م
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أخبار ليبيا 24

 

أظهرت بيانات حكومية أن 60 في المائة من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً.

الإذاعة الفلسطينية نقلت عن الهلال الأحمر قوله: «نحن على أعتاب كارثة صحية وبيئية في قطاع غزة… القطاع الصحي منهار تماماً وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع» وفق قولها.

من جهةٍ أخرى… تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس من استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة

وأكدت القسّام في بيانٍ لها: «استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم»

7 ديسمبر، 2023 4:32 م
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