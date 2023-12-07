النقد الأجنبي المصري ينمو بـ 71 مليون دولار

7 ديسمبر، 2023 4:31 م
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أخبار ليبيا 24

حقق صافي احتياطات النقد الأجنبي المصرية ارتفاعًا قدره 71 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي.

البنك المركزي المصري أوضح أن الصافي بلغ 35.173 مليار دولار، بحسب أحدث بياناتٍ له.

وفي سياقٍ منفصل… بلغ عجز الميزان التجاري المصري بنحو 10.3% خلال سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ على أساس سنوي ليصل إلى 3.14 مليار دولار

وفي سياقٍ ذي صلة.. قفز العجز الكلي للميزانية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يرجع هذا التضخم إلى ضغط زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي وفقًا لبيانات الوزارة.

7 ديسمبر، 2023 4:31 م
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