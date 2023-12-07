القسّام تدمر غرف قيادة إسرائيلية

7 ديسمبر، 2023 4:36 م
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أخبار ليبيا 24

تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس من استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة

وأكدت القسّام في بيانٍ لها: «استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم»

وعن الوضع الصحي… أظهرت بيانات حكومية أن 60 في المائة من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً.

الإذاعة الفلسطينية نقلت عن الهلال الأحمر قوله: «نحن على أعتاب كارثة صحية وبيئية في قطاع غزة… القطاع الصحي منهار تماماً وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع» وفق قولها.

7 ديسمبر، 2023 4:36 م
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