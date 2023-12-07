العبيدي يبحث الصعوبات التي تواجه عمل مكاتب اللجان الدائمة بمجلس الدولة

بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر العبيدي”، خلال اجتماع تقابلي مع مكاتب رئاسة اللجان الدائمة بالمجلس، الصعوبات والعراقيل التي تعيق وتواجه عمل اللجان سواء كانت اللوجستية أو الإدارية، والعمل على تفعيل دورها الرقابي في المتابعة والمشاركة في الخطط الاستراتيجية لوزارات حكومة الوحدة وهيئاتها، من خلال إيجاد آليات فعالة لتواصل لجان المجلس مع نظرائها من مؤسسات الدولة التنفيذية.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس أمس الأربعاء، المهام المنوطة بهذه اللجان وفق النظام الداخلي للمجلس، والعمل على تفعيلها وضبط اجتماعاتها الدورية مع مكتب رئاسة المجلس، وفقاً للنظام الداخلي.

الجدير بالذكر، إن مكاتب رئاسة اللجان الدائمة بالمجلس التي حضرت الاجتماع هي (اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية، لجنة شؤون الخدمات، لجنة المصالحة الوطنية، لجنة الشؤون السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة مكافحة الفساد ومتابعة الأجهزة الرقابية).