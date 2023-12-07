الطرابلسي يدعو لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة

أخبار ليبيا 24

دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، الأجهزة والإدارات الأمنية ومديريات الأمن بتسخير كافة الإمكانيات ورفع درجة الاستعداد القصوى، إزاء التقلبات الجوية المرتقبة على أغلب مناطق ليبيا.

وطالب الطرابلسي، بتكثيف عمل الدوريات الأمنية في الطرق الرئيسية والفرعية وتوجيه المواطنين ومد يد العون لهم خلال ستة الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بحدوث تقلبات جوية مصحوبة بأمطار غزيرة، مما قد تؤدي إلى جريان الأودية.

تحذير

وحذّرت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية ماطرة بغزارة على مناطق شمال ليبيا.

وبحسب التوقعات فستتأثر مناطق شمال ليبيا بداية من يوم السبت والأحد القادمين بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق من راس اجدير حتى سرت والدواخل سهل الجفارة ترهونة ومسلاتة وبعض مناطق الجبل الغربي.

وستكون الأمطار شديدة الغزارة على مناطق طرابلس، وما جاورها وتصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما تؤدى الى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وستشمل الأمطار الغزيرة مناطق الشمال الشرقي من مساء السبت خاصة المنطقة الممتدة من بنغازي إلى طبرق.