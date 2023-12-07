السفير الروسي يعرب عن رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي والأكاديمي العام والخاص مع ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعرب، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، اليوم الخميس، عن رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي والأكاديمي بين القطاعين العام والخاص مع ليبيا.

جاء ذلك، في بيان لحكومة الوحدة حول لقاء رئيس الحكومة عيدالحميد الدبيبة مع السفير الروسيـ لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد السفير الروسي أن السفارة تعمل بكامل طاقمها من طرابلس وتقدم خدماتها بشكل طبيعي.

كما أكد، وفقا للبيان، دعم موسكو لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي في إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة.