الحويج والتباوي يبحثان سبل التنسيق لمجابهة مخاطر الهجرة غير الشرعية

7 ديسمبر، 2023 8:02 م
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أخبار ليبيا 24

بحث وزيرا الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، فتحي التباوي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض، عبدالهادي الحويج، سبل التعاون بين الوزارتين.

وقالت الحكومة، إن الوزيرين بحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، وذلك بما يخص عدد من الملفات المهمة، التي في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الحكومة، أن الاجتماع جاء استجابة لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن رفع التنسيق بين كافة الوزارات والجهات السياسية والأمنية؛ لمعالجة ظاهرة الهجرة وحماية البلاد من مخاطرها، ومجابهة عصابات الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود.

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7 ديسمبر، 2023 8:02 م
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