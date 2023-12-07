استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهر متوسط سعر الدولار الأمريكي استقرارا أمام الدينار الليبي خلال تعاملات، اليوم الخميس، في السوق الرسمية عند مستوى 4.83 دينار المجلس أمس الأربعاء.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.21 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار من 6.08 دينار أمس، بحسب ما نشر مصرف ليبيا المركزي.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار. في حين بقي سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.