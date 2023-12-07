ارتفاع كبير لمعدل انتشار الأمراض غير السارية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشفت، نتائج مسح وطني للترصد المتدرج لانتشار عوامل الخطورة للأمراض غير السارية، أن ليبيا لديها معدل انتشار مرتفع للغاية للأمراض غير السارية وعوامل الخطورة المرتبطة بها.

والترصد المتدرج لانتشار عوامل الخطورة للأمراض غير السارية؛ هو مسح موحد لمنظمة الصحة العالمية يهدف إلى جمع البيانات حول عوامل الخطورة التي تحدد العبء الرئيسي للأمراض غير السارية في البلدان.

وعرضت نتائج المسح الوطني في ليبيا ضمن ندوة وطنية عقدت في طرابلس برعاية رمضان أبو جناح، وزير الصحة في حكومة الوحدة.

وجمع الاستطلاع بيانات من 6000 أسرة تمت مقابلتهم في العام 2023. وتتراوح أعمار الأشخاص المشمولين بالمسح ما بين 18 إلى 69 عامًا.

وتم تمثيل الإناث والذكور بالتساوي تقريبًا (54.4% و45.6% على التوالي).

وتم تحديد أكثر من 40% من المشاركين في الاستطلاع، ومعظمهم من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 29 عامًا، على أنهم مدخنون. كما أن ربع المشاركين بالمسح يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأفاد العديد من الذين شملهم الاستطلاع عن مستويات عالية جدًا من تناول ملح الطعام وانخفاض تناول الفواكه والخضروات ومستويات عالية من عدم ممارسة نشاط بدني بشكل كاف.