ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 17 ألف شهيد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 شهيدا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشار المتحدث إلى أن مشافي القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضة ما يقرب من الـ350 شهيدا، ونحو 900 جريح.

وأضاف أن نسبة الإشغال في مشافي غزة بلغت 206%، مشيرا إلى أن المشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية.

ولفت إلى أن 36 فردا من الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، ما زالوا محتجزين لدى القوات الإسرائيلية،.

وأكد أن الإطار الطبي يواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات، مضيفا أن القوات الإسرائيلية تتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

وشدد على أن مساعي القوات الإسرائيلية في تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة، سيكون لها تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى.

وأوضح أن الكوادر الطبية تحاول جاهدة إعادة تشغيل أي جزء من مجمع الشفاء الطبي خاصة الطوارئ، مؤكدا حاجتهم لدعم المؤسسات الدوليى لتحقيق هذا الهدف.

وخلص إلى أن أعداد الجرحى والمصابين الذين غادروا من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل تنفيذ عملياتها ضد مقاتلي حركة “حماس” في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في خان يونس.