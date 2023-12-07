إسرائيل تحاصر مدرسة يقطن بها 10 آلاف نازح

أخبار ليبيا 24

حاصرت دبابات إسرائيلية مدرسة تأوي 10 آلاف نازح في شمال قطاع غزة

المركز الفلسطيني للإعلام، أكد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قذائف في محيط المدرسة، مشيرًا إلى إطلاق جنود قناصة النار باتجاه النازحين، مما خلف قتلى وجرحى، حسب المركز.

من جهتها طالبتْ منظمة أطباء بلا حدود بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيةً إلى حماية مرافق الرعاية الصحية في القطاع.

وقالت المنظمة «إن مستشفى العودة تضرر جراء انفجار وقع بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة، وهو أحد آخر مستشفيات شمال غزة التي كانت لا تزال عاملة بعد أن دمر القصف العشوائي المنطقة» حسب تدوينة لها عبر موقع إكس.

من جهتها أكدتْ منظمة الصحة العالمية، أنّ عددًا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف.