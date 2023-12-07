أرقام أممية بشأن المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

نشر، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا تقريرا “التحديث الإنساني للاستجابة للفيضانات” شمل على إحصائية للأشخاص المتضررين من الفيضانات التي ضرب شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.

وقال المكتب، في تحديث للأرقام يغطي الفترة من 14 إلى 28 نوفمبر 2023، إن عدد الأشخاص المتضررين من الفيضانات بلغ 250 ألف شخص.

وأضاف، أن عدد النازحين داخليا، بلغ 44.8 ألف نازح، بينما بلغ عدد الوفيات 4,352 وفاة والمفقودين 8 آلاف شخص.

وأشار، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إلى أن حالات الإسهال جراء شرب المياه الملوثة بلغ 9,969 حالة.