أردوغان يتوجه إلى اليونان تلبية لدعوة ميتسوتاكيس

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية، تلبية لدعوة رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفادت الوكالات التركية، أن الوفد التركي المرافق لأردوغان ضم وزراء؛ الخارجية، هاكان فيدان، والخزانة والمالية،محمد شيمشك، والداخلية، علي يرلي قايا، والدفاع، يشار غولر.

كما ضم الوفد وزراء؛ التجارة، عمر بولات، والثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، والنقل والبنى التحتية، عبدالقادر أورال أوغلو وعددا من المسؤولين.

والأربعاء، ذكر بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان وميتسوتاكيس سيترأسان الاجتماعالخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة الأصعدة، وسبل تطوير العلاقات بينالبلدين الجارين.

كما سيتبادل الزعيمان الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.