أبوزريبة يتعهد بتعزيز الأمن والقضاء على الظواهر السلبية في الأبرق والقيقب

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تعهد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، بتعزيز الأمن والقضاء على الظواهر السلبية في بلديتي الأبرق والقيقب

جاء ذلك في اجتماع عقده أبوزريبة، الأربعاء في مكتبه بديوان الوزارة، مع أعيان وحكماء وأعضاء من مجلس القبائل ونشطاء من بلديتي الأبرق والقيقب.

وتمحورت المناقشات خلال اللقاء حول الأوضاع الأمنية الحالية في البلدتين وتحديد الصعوبات والعقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالبلدتين في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام. وتم تسليط الضوء على أهمية تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتوفير التدريب المناسب.

وفي إطار هذا الاجتماع، تعهد وزير الداخلية بتعزيز الأمن في البلديتين، وتعزيز الجهود الرامية للقضاء على الظواهر السلبية والهدامة التي تؤثر على سلامة المجتمع. وأكد أنه سيتابع بنفسه وسيعمل على تعزيز التواجد الأمني في البلدتين.