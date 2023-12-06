89 % يعتقدون أن تجار الغذائية لن يلتزموا بقرار ضبط الأسعار

أخبار ليبيا 24

صوتت الغالبية في استطلاع للرأي حول مدى التزام تجار السلع الغذائية بقرار جديد صادر عن الحكومة الليبية المعينة من البرلمان بشأن تحديد الأسعار.

وأجاب نحو 89 % من المشاركين بـ (لا) حول سؤال “برأيك هل يلتزم التجار بالتسعيرة الجديدة للسلع الغذائية التي وضعتها الحكومة الليبية برئاسة حماد وفقا للقرار رقم (40) لسنة 2023م”، طرحته وكالة أخبار ليبيا 24، على منصتها في “فيسبوك”، بينما أجاب نحو 11% بنعم.

تعليقات

وفي التعليقات قال علي محمد: ” للأسف لا.. اليوم الأسعار مازالت مرتفعة”. فيما قال سالم عيسى: ” وين الحرس البلدي الذي سيتابع تنفيذ القرارات”.

من جانبه رأى محمد ضيف الله أن الأسعار التي وردت بالقرار هي ذاتها نفس الأسعار المتداولة في السوق، حيث قال: “أصلا الأسعار نفس ما مكتوب.. المفروض يرخصوا شوي”.

وقال صاحب الحساب “الجازوي الجازوي”: ” لا.. لأن ما في رقابة تنفع”. ومن جهته قال عادل بلحاج: “خلصوا الناس دولار”.

قرار الحكومة

وأصدر رئيس الحكومة الليبية، وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، أسامة حماد، القرار رقم (40) لسنة 2023م. ويخص القرار ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن، والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.

ووفقا للقرار؛ فإن على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها. ويتولى الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي مخالفتها للتسعيرة.