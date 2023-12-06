هويدي يعقد اجتماعا مع رجال الأعمال لتنفيذ قرار تحديد أسعار بعض السلع

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي اجتماعاً بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ومسؤول مراقبة الاقتصاد والغرفة التجارية، مع رجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات الموردة للسلع الأساسية، لتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية.

وأكد هويدي خلال الاجتماع، أنه من السبت المقبل مطلع سيتم تنفيذ حملات من قبل جهازي البحث الجنائي والحرس البلدي لمراقبة الأسعار بعد صدور قرار وزارة الأسعار، وشدد هويدي أن سيتم الضرب بيد من حديد لكل المخالفين.

وأصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام ابوزريبة قراراً يقضي بدعم جهاز البحث الجنائي، لجهاز الحرس البلدي في تنفيذ المهام المسندة إليه في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 2023م بشأن تحديد بعض اسعار السلع الغذائية.

وأوضح القرار رقم (593) لسنة 2023، والذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، أن على مديريات الأمن بالمناطق التنسيق مع فروع جهاز الحرس البلدي ووضع القرار المنوه عنه بالمادة الأولى موضع التنفيذ.

وأضاف القرار، أن يجب تنبيه أصحاب المحالات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز ابتداء من يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.