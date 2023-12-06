مستخدمو ميناء الحريقة ومصفاة طبرق يرفضون تأمينا طبيا أقرته شركة الخليج العربي للنفط

أخبار ليبيا 24

أعلن مستخدمي ميناء الحريقة ومصفاة طبرق، اليوم الأربعاء، رفضهم للتأمين الصحي الذي أقرته إدارة شركة الخليج العربي للنفط، معتبرين أن اختيار العيادات سيء جدا.

واتحاد عمال مرسى الحريقة ومصفاة طبرق النفطية، قد وجّه خطابا، إلى رئيس الاتحاد العام في شركة الخليج العربي للنفط، أعرب فيه عن استياءه من قرارات المؤسسة الوطنية للنفط، من إلغاء التدريب والتطوير، إضافة إلى التقاعس في البدء بالتأمين الطبي.

وقال الاتحاد: “إنّه في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه الاهتمام بالمستخدم الكادح من تدريب وتطوير وتأمين طبي لما يقدمه من عمل جبار للمحافظة على مستوى الإنتاج وإمكانية زيادته في ظل نقص الإمكانيات من قطع غيار ووسائل النقل، نتفاجأ بقرارات من المؤسسة الوطنية للنفط لتقليص بل إلغاء التدريب والتطوير والتقاعس في البدء بالتأمين الطبي إلى الآن بالرغم من وجود الميزانية عليه”.

ونقل الاتحاد، “رفض واستياء المستخدمين لمثل هذه القرارات التعسفية وما لها من مردود سلبي على روح العمل والاجتهاد”، مطالبا مخاطبة جهات الاختصاص.