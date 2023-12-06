لبنان تتهم إسرائيل بانتهاك سيادتها

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، «إن تهديدات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة بشن حرب استباقية على لبنان وإعادته إلى العصر الحجري»

وأضافت الوزارة في بيانٍ: «لقد خرقت إسرائيل المستمر للقرار 1701 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006) وللسيادة اللبنانية، وامتناع إسرائيل منذ العام 1948 عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كلها عوامل تشكل استفزازات تؤجج الصراع وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار» وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في جنوب لبنان بالقصف المدفعي.

وكالة أنباء العالم العربي؛ نقلت عن الجيش الإسرائيلي، قولهُ «إن عمليات القصف من لبنان طالت مناطق عرب العرامشة وبيرانيت وبرعم، دون وقوع إصابات»

وفي وقتٍ سابق… قصفت طائرات إسرائيلية اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان، لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.