قناة السويس: اصطدام سفينة حاويات بجسر وجار قطرها

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية في بيان، الفريق أسامة ربيع، مساء الأربعاء، اصطدام سفينة حاويات بجسر إثرحدوث عطل، مشيرا إلى أنه جار قطرها بأربع قاطرات سفن، دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.

وأفاد ربيع في بيان للهيئة بأنه “تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات (ONE ORPHEUS)بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي (شرق) وذلك خلال عبورها للقناة”.

وأوضح أن السفينة كانت في “رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا”.

وأشار إلى أنه “بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة وفقدانها التوجيه تم إعطاء تعليمات بالدفع على الفور بـ 4 قاطرات لقطرها”.

ويبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، بحسب ربيع.