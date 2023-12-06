خاصة بمحطتي أوباري والزويتينة..العامة للكهرباء تعلن وصول معدات كهربائية وبطاريات 

6 ديسمبر، 2023 10:16 ص
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أخبارليبيا24 

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن عدد (3) شحنات من المعدات الكهربائية وبطاريات وصلت إلى ميناء مصراتة البحري. 

وأوضحت الشركة أن هذه الشحنات وصلت أمس الثلاثاء موردة من شركة الجيك خاصة بمحطتي أوباري والزويتينة. 

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الشحنات تأتي ضمن عقود صيانة طويلة الأجل لتطوير محطات التوليد المنتشرة في أنحاء البلاد. 

وأفادت الشركة أن وصول هذه المعدات جاء لدعم الشبكة الكهربائية ولضمان سير عمل وحدات التوليد بالكفاءة المطلوبة. 

6 ديسمبر، 2023 10:16 ص
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