خارجية الوحدة تعلن استلامها من سويسرا لـ “رأس أفروديت” الأثري المهرب منذ 2016

أخبار ليبيا 24

أعلنت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، استلامها من سويسرا القطعة الأثرية المهربة من ليبيا منذ 2016 والمتمثلة في “رأس أفروديت”.

وقالت الوزارة، إن تسليم القطعة الأثرية تمّ من قبل المكتب الفيدرالي للثقافة السويسري في العاصمة بيرن، الذي تعاون مع الجانب الليبي في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة، أنّه أقيمت مراسم تسليم واستلام مساء اليوم حضرها ممثلي عن المكتب الفيدرالي، وكذلك وزارة الخارجية السويسرية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الجهود في متابعة القطع الأثرية المهربة من ليبيا، أينما وجدت وإعادتها إلى أرض الوطن.