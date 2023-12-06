حماد يشدد على تسريع إعادة إعمار في المناطق والمدن المتضررة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، إن تمويل عمليات الإعمار والصيانة والتعويض “متوافر ومستمر”، لافتًا إلى أن مؤتمر الإعمار، الذي عُقد مطلع نوفمبر الماضي، حدد الشركات المهمة والقادرة على تنفيذ الإعمار، ومنها شركات أجنبية مختلفة، ومشددًا على تسريع إعادة الإعمار في المناطق والمدن المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده حماد، اليوم الأربعاء، مع لجنة الحكم المحلي في مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب عن بلديات الجبل الأخضر، ورئيسي ديوان المحاسبة ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وعمداء بلديات ومشايخ وأعيان الجبل الأخضر.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات الخدمية والمشاريع في الجبل الأخضر، وتحركات الوزارات تجاه مواجهة تداعيات العاصفة “دانيال”، وجهود لجنة حصر الأضرار، وتأكيد ضرورة إعادة إعمار كل المدن والمناطق المتضررة من العاصفة، وكذلك توفير احتياجات المدن ومعالجة المختنقات، بحسب بيان الحكومة.

كما شدد حماد، خلال اللقاء، على ضرورة التعامل السريع مع كل الملفات الخدمية، وتسريع إعادة الإعمار بالمناطق والمدن المتضررة خاصة، وكل المدن بالجبل الأخضر، لافتًا إلى أن القائد العام القوات المسلحة المشير خليفة حفتر يتابع شخصيًا عملية الإعمار والتنمية التي تشهدها عدد من المدن والمناطق شرق البلاد.

وأشار حماد إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والقيادة العامة، لضمان وصول التنمية والإعمار لكل المناطق المتضررة، قائلاً: “قرار معالجة أضرار السيول والفيضانات صدر في أثناء الأزمة، وقبل وقوع كارثة الجيل الأخضر بساعات”.