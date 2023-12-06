تركيا تسعى إلى نقل قواتها الدفاعية إلى مصر

قال جلال سامي توفكجي، نائب وزير الدفاع التركي في تصريحٍ صحفي ، أن بلاده تريد نقل قوتها وقدراتها فيمجال الصناعات الدفاعية إلى مصر ومنها دول إفريقيا.

وأوضح توفكجي أن العلاقات بين تركيا ومصر شهدت تطورات إيجابية مؤخرا، “بعد ركود بسبب التطوراتالسياسية”.

وأضاف أن 33 شركة تركية تشارك في المعرض الذي يقام في نسخته الثالثة هذا العام، على أن يرتفع الرقم أكثرفي النسخة القادمة.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع التركية تولي أهمية كبيرة لمصر “الدولة الصديقة والحليفة”، وأنها تبحث عن فرص لنقل القدرات إلى مصر ومن ثم إلى دول إفريقيا الأخرى.

وأعرب توفكجي عن أمله في تطوير العلاقات بشكل أكبر ونقل قدرات الصناعات الدفاعية التركية إلى القارة الإفريقية.