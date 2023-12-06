تحذير من أمطار شديدة الغزارة مطلع الأسبوع القادم على شمال ليبيا

6 ديسمبر، 2023 3:59 م
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أخبار ليبيا 24

حذّرت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من حدوث تقلبات جوية ماطرة بغزارة على مناطق شمال ليبيا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بداية من يوم السبت والأحد القادمين بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق من راس اجدير حتى سرت والدواخل سهل الجفارة ترهونة ومسلاتة وبعض مناطق الجبل الغربي.

وقال المركز، إن الأمطار تكون شديدة الغزارة على مناطق طرابلس وما جاورها وتصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما تؤدى الى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأضاف، أن الأمطار الغزيرة مناطق الشمال الشرقي من مساء السبت خاصة المنطقة الممتدة من بنغازي إلى طبرق.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين بأخذ الحيطة واتخاد كافة إجراءات السلامة من قبل الجهات المعنية.

 

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6 ديسمبر، 2023 3:59 م
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