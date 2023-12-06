باتيلي: اتفقت مع السفير القطري على حث جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في حوار بناء 

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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه اتفق مع السفير القطري خالد الدوسري على حث جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في حوار بناء.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”التقيت الدوسري، واستعرضت بمعيته التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الليبي”.

وأضاف المبعوث الأممي أنه تم التشديد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي للدفع قُدماً بالعملية السياسية.

وتابع باتيلي :”اتفقنا خلال اللقاء على حث جميع الأطراف الفاعلة والفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار بناء تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة تضع ليبيا في أقرب الآجال على مسار الانتخابات التي طال انتظارها”.