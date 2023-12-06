الكوني يدعو المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع المغرب العربي أن يخصوا ليبيا بالدعم المباشر

أخبار ليبيا 24

دعا عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع المغرب العربي إلى زيارة ليبيا، وذلك خلال لقائه مع المجموعة التي يترأسها البرلماني السلوفيني ماتيازنيميك في ختام زيارته إلى بروكسل، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال الكوني إن لقاءه بهذه المجموعة يحمل أهمية خاصة لأن ليبيا وهي بلد من بلدان المغرب العربي تترأس اتحاد المغرب العربي، وشاركت في قمة بريكس الأخيرة لجنوب أفريقيا بصفتي ودافعت عن أهمية دعم المنطقة من التهديدات التي تترصدها.

وحث الكوني المجموعة البرلمانية الأوروبية أن يخصوا ليبيا بالاهتمام والدعم المباشر وقد تراكمت على كاهلها الصعاب، وهي تحاول أن تحبو نحو الديمقراطية، موضحا أن الاستقرار لا غير ما يؤسس للشرط الأساسي لإمكانية تحقيق الانتخابات، وبناء الدولة. وبالتالي السيطرة على حدودنا ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجرائم العابرة للقارات التي تقلق ليبيا وتقلق الاتحاد الأوروبي.

ورأى عضو المجلس الرئاسي أن دعم المجموعة البرلمانية الأوروبية المنشود يتطلب زيارة أعضائها إلى ليبيا، وأن يعايشوا عن كثب حجم التقدم المحرز تجاه تحسين الأوضاع ومواجهة مختلف التحديات. داعيا الفريق البرلماني لزيارة ليبيا والحوار المباشر مع البرلمانيين الليبيين للبحث بصورة مشتركة عن قضايا آليات دعم الاستقرار والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن رئيس المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع المغرب العربي البرلماني السلوفيني ماتيازنيميك وصف زيارة الكوني بأنها جد ملهمة للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي في عمومه. لأنها وضعت ليبيا أمامهم بصورة مضيئة وواعدة.

وأضاف ماتيازنيميك أن هذا سيدفعنا دون شك للإسراع بزيارة هذا البلد المهم للاتحاد الأوروبي، والذي يشكل بالنسبة لنا تكاملًا استراتيجيًا نوعيًا كبلد جار وشريك استراتيجي، ونتطلع باهتمام لزيارة ليبيا، ونحن نجهز بحماس لتنظيم زيارة عمل لمقابلة زملائنا في البرلمان الليبي.

واستعرض البرلماني الأوروبي فوائد زيارتهم المرتقبة إلى ليبيا والتي من بينها تشجيع البرلمانيين الليبيين للاستمرار في الدعوة لتنظيم الانتخابات والتوجه بليبيا نحو الاستقرار وبناء الدولة، وذلك لما لها من أهمية مزدوجة خاصة أنها الأولى لوفد برلماني أوروبي منذ أكثر من عشر سنوات، وإتاحة الفرصة للجانب الأوروبي للتحاور والتكاتف مع أعضاء البرلمان الليبي، وإرسال رسالة قوية لأوروبا وللعالم بأن ليبيا قد دخلت مرحلة مهمة ومطمئنة من الاستقرار. والذي من شانه أن يدفع الكثير من الشركاء الآخرين للتفكير، ودون تأخير، في زيارة ليبيا والتعامل المباشر مع شركائنا الليبيين.

وأثنى البرلماني الأوروبي على حماسة الكوني والوفد المرافق الساعية لجعل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تذهب في اتجاه متعدد الأبعاد أمني واقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة، كونها ملفات تهم أوروبا، وسلام منطقة البحر المتوسط في عمومها، ومنها بلدان المغرب العربي.

وتطرق البرلماني الأوروبي إلى العدوان على غزة من قبل قوات الاحتلال المدعومة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والذي تسبب في استشهاد آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أقلق العمل المنسجم في داخل البرلمان الأوروبي، حيث لم تتوافق مواقف الدول الأوروبية على إدانة هذا العدوان الذي يجب أن يتوقف على الفور.

من جانبه أكد الكوني في هذا الصدد على أن ما يحدث في غزة أمام أنظار العالم وأنظار الاتحاد الأوروبي ودون إدانته والعمل على أن يقف على الفور، أمر يصعب فهمه، مطالبا بوقف هذا العدوان دون تأخير، وأن يأخذ العالم بأيدي المدنيين في غزة والإسراع بنجدتهم.