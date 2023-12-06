القسّام تدمر 15 آلية إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

تمكنت كتائب القسام من استهداف 15 آلية إسرائيلية، وقنص 6 جنود إسرائيليين في غزة.

وأكدت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس أنّ «مجاهديها تمكّنوا من استهداف 12 آلية صهيونية للعدو في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة»

وفيما سبق.. دمّرت القسّام، 14 دبابة وآلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانٍ لها: «إن عناصرها دمّروا، منذ صباح اليوم، 14 آلية لجيش الاحتلال بين دبابة وناقلة جنود على محاور القتال في غزة وشمال القطاع»، بحسب البيان.

وفيما سبق… تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من تدمير دبابة، 4 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.