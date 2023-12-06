السودان.. تهم متبادلة حول قصف مصفاة للبترول

أخبار ليبيا 24

قالت قوات الدعم السريع إن الجيش استهدف مصفاة الجيلي للبترول مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم

واتهمت القوات الجيش بتدمير المصفاة بالكامل «بعد استهدافها من الطيران الحربي» حسب بيان القوات.

تجدر الإشارة على أن القوات تسيطر على المصفاة منذ اندلاع حرب أبريل الماضي، إذ تغذي المصفاة مستودعات الوقود، وتنتج نحو 70 في المائة من احتياجات البلاد.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على حامية المجلد التابعة للجيش السوداني بولاية غرب كردفان بكامل عتادها الحربي، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بينها وبين الجيش السوداني.

بدورها قالت، المنظمة الدولية للهجرة، إن حوالي 700 شخص قتلوا في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجنينة يومي 4 و5 نوفمبر.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة، أن 100 أصيبوا واعتبر 300 آخرون في عداد المفقودين.