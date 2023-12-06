السني يستعرض مع كريم خان استراتيجية عمل مكتبه من أجل استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا 

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استعرض مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان استراتيجية عمل مكتبه من أجل استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا.

وقال السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أكدنا من جانبنا أهمية تنسيق المدعي العام مع مكتب النائب العام الليبي في كل هذه التحقيقات باعتباره دوراً داعماً له وليس بديلاً عنه، وحسب المتطلبات التي تحددها ليبيا بالخصوص.

وأضاف المبعوث :”كما قمنا خلال اللقاء بالسؤال عن دور المحكمة الجنائية في التحقيق فيما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات ضد المدنيين، والتي نعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتصل الى حد الإبادة الجماعية، وأكدنا أهمية ملاحقة المتورطين في أسرع وقت ممكن”.

وتابع السني :”وفي نفس السياق قمنا بالتنسيق لاحقاً لاجتماع بين المجموعة العربية وخان للاستماع إلى إحاطة منه بخصوص الأوضاع في الأراضي المحتلة وما وصلت اليه تحقيقات مكتبه عقب تقديم عدة دول إحالات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين”.