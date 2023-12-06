الدبيبة يجتمع مع المنطقة الحرة مصراتة

عقد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة، لمتابعة الخطة التطويرية للمنطقة خلال العام 2024.

وقدم رئيس لجنة إدارة المنطقة محسن السقوطري، عرضا تفصيليا يبيّن الخطة التطويرية للمنطقة الحرة، والبرامج المقترحة لتطوير وتفعيل فروع المنطقة بمدينتي تجرهي وتمنهنت لتوسيع المناشط الاقتصادية للمنطقة بالقارةالإفريقية.

كما ناقش الاجتماع ضرورة تطوير ميناء مصراتة البحري الذي يستقبل ما يزيد على 62% من السفن القادمة إلى ليبيا.

وأكد الدبيبة ضرورة تفعيل المناطق الحرة المُنشأة في ليبيا، وتقديم كل الصلاحيات لها للقيام بدورها في تنويعالاقتصاد الوطني ورفع كفاءته.

وأوضح أعضاء لجنة الإدارة خلال الاجتماع، أن المنطقة الحرة مصراتة هي مؤسسة اقتصادية ليبية لها تعاون معكثير من المؤسسات الاقليمية والدولية النظيرة، وأن كل ما ورد بشأن استثمار المنطقة أو إدارتها من قبل دول أوشركات، إشاعات منافية للحقيقة، وتهدف إلى التشويش على مجلس الإدارة في أداء مهامه والرفع من مستوىالمنطقة للقيام بالمهام المناطة بها.