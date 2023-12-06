الأرصاد الجوية: أجواء مستقرة نسبيا على معظم مناطق البلاد وأمطار في الجبل الأخضر 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن تكون الأجواء مستقرة نسبيا على معظم مناطق البلاد.

وأضاف المركز أن هذه الأجواء يتخللها سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر وتكون فرصة الأمطار جيدة يوم الغد الخميس على مناطق شمال غرب ليبيا.

وأفاد المركز أن سقوط الأمطار تشمل فترة المساء مناطق الشمال الشرقي تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأوضح أنه من المتوقع تقلبات جوية يومي السبت والأحد على مناطق شمال ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان الأودية المحلية.