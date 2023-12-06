الأردن يوقع 9 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة

6 ديسمبر، 2023 7:07 م
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أخبار ليبيا 24

وقع الأردن 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهمٍ في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

جاء ذلك خلال فعاليا مؤتمر المناخ في دبي، حيثُ جرى التوقيع على 5 مذكرات تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع عدة شركات، واتفاقية لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة مصدر الإماراتية، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة الأردنية.

وفيما سبق… أظهرت بياناتٌ حكومية ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 1.36 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وأرجعت البيانات سبب تسارع التضخم خلال الشهر الماضي إلى بنود النقل والوقود والإنارة والألبان ومنتجاتها.

وفيما سبق… تراجع عجز الميزان التجاري في الأردن بواقع 35.4 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً 2.25 مليار دينار.

وبحسب بيانات حكومية الأردن؛ ارتفعت الصادرات بواقع 15.3% مسجلةً 7.8 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحاليّ.

6 ديسمبر، 2023 7:07 م
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