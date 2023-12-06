أوكرانيا تدمر 41 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أخبار ليبيا 24

دمّرت القوات الجوية الأوكرانية 41 طائرة مسيرة من أصل 48 طائرة مُسيَّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن جميع الطائرات المُسيَّرة الهجومية إيرانية دون أن توضح ماذا حدث للطائرات لاتي لم يتم اسقاطها.

وفي وقتٍ سابق.. حذرت الولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ وفي بيان صدر اليوم، شددت على إمكانية نفاد الأموال مشيرةً إلى مخاطر التأخر في توفير عشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا.

وفقًا للبيان فإن تذبذب التمويل سيؤدي لـ «احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية»، معتبرةً أن استمرار تمويل أوكرانيا «هو بمثابة المفتاح لتجنب صراع أكبر في المنطقة» على حد تعبير البيان.