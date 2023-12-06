أمن بنغازي: شرطة راس أعبيدة تضبط شخصًا يتاجر بمادة الحشيش وحبوب الهلوسة 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة رأس اعبيدة قبض على شخص يقوم بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة أمام منزله بمنطقة بن يونس.

وأوضحت أن عملية القبض تمت بعد ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة رأس أعبيدة عن أحد الأشخاص من ذوي السوابق الجنائية ويمتهن الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة أمام منزله بمنطقة بن يونس.

وأضافت أن رئيس مركز شرطة رأس أعبيدة مقدم عمر البشتي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وذكرت المديرية أن أعضاء التحريات خرجوا إلى منطقة بن يونس وبالفعل تم مشاهدة الشخص المطلوب في حالة اشتباه وعند مُشاهدته لأعضاء التحريات قام برمي حفاظة ولاذ بالفرار.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه بتفتيش الحفاظة تم العثور بداخلها على حبوب هلوسة وقطع من مادة الحشيش المخدرة، مؤكدة أنه تم اللحاق به إلى سطح منزله وضبطه.

ولفتت المديرية إلى أن أعضاء التحريات وجود غرفة من الصفيح يستخدمها الشخص المطلوب لتربية الكلاب.

وأشارت إلى أن إجمالي قطع الحشيش التي تم ضبطها 24 قطعة وتم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.م.ع من مواليد 1966 واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.