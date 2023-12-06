أبرز خمس جنسيات مهاجرة في ليبيا

6 ديسمبر، 2023 1:47 م
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أخبار ليبيا 24

قالت دراسة نشرتها، منظمة الهجرة الدولية، مطلع شهر ديسمبر الجاري، حول تأثير التغير المناخي على الهجرة في ليبيا، إن تعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يبلغ نحو 704,369 شخصا.

وبيّنت الدراسة أبرز خمس جنسيات للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث ذكرت أن غالبية المهاجرين هم من دولة النيجر بنسبة 25%.

وأتى المهاجرين غير الشرعيين من مصر في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وحل المهاجرين من السودان في المرتبة الثالثة بنسبة 18%.

وذكرت الدراسة أن المهاجرين غير الشرعيين من دولة تشاد في المرتبة الرابعة، ويمثلون ما نسبته 11%، من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين، فيما أتى المهاجرين من نيجيريا في المرتبة الخامسة بنسبة 4%.

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6 ديسمبر، 2023 1:47 م
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