نفقات ليبيا تتجاوز 91 مليار دينار في 11 شهرا

5 ديسمبر، 2023 10:12 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن حجم إنفاق ليبيا بلغ 91.7 مليار دينار ليبي، خلال 11 شهرا، وذلك مقابل إيرادات بلغت 110.498 مليار دينار ليبي.

جاء ذلك، في بيان المصرف الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من 01/01/2023 حتى 30/11/2023.

وذكر المصرف، أن نفقات الباب الأول (المرتبات) بلغت49.4 مليار، ونفقات الباب الثاني (النفقات التسييرية) بلغت 8.1 مليار دينار.

وأضاف المصرف، أن نفقات الباب الثالث (التنمية) بلغت 3.0 مليار والباب الرابع (الدعم) بلغت 16.8 مليار.

وقال المصرف المركزي، إن نفقات الباب الخامس (الطوارئ) بلغت 0.0 مليار دينار، بينما بلغت نفقات الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، 9.9 مليار، ونفقات الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء بلغت، 4.5 مليار دينار ليبي.

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5 ديسمبر، 2023 10:12 م
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