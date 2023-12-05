ميناء الحريقة يستلم 211 ألف برميل من الإنتاج النفطي لحقلي مسلة والسرير

أخبار ليبيا 24

بلغ، إنتاج النفط الخام المستلم من حقلي مسلة والسرير، من قبل ميناء الحريقي النفطي في طبرق، اليوم الثلاثاء، 211 ألف برميل، وفق ما صرح به مصدر مسؤول بالميناء.

ويصل الخام إلى الميناء عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

يأتي ذلك بينما رست، اليوم الثلاثاء، على رصيف ميناء الحريقة النفطي الناقلة النفطية (ميرينا) لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

وهذه الناقلة النفطية هي الأولى في شهر ديسمبر الجاري، وفق تصريح المصدر مسؤول.

وميناء الحريقة النفطي هو ميناء تابع لشركة الخليج العربي للنفط، حيث تعمل الشركة على ضخ بعض من إنتاج حقليها مسلة والسرير إلى الميناء للتصدير. وتبلغ صادرات الميناء نحو 6 ملايين برميل شهريا.