مقتل أكثر من 406 من جنود الاحتلال منذُ بداية الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين خلال الليلة الماضية، إثر المعارك البرية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية وعدد من وسائل الإعلام العبرية.

وقال الجيش في بيانه إن “ثلاثة من سلاح المدرعات من الكتيبة 53، قتلوا الليلة الماضية في معارك قطاع غزة، وهمإيتان فيش (23 عاما)، وياكير يديديا شينكوليفسكي (21 عاما)، وتوفال يعقوب تساناني (20 عاما)”.

وأضاف أن المعارك المتفرقة في قطاع غزة أمس، أسفرت أيضا عن إصابة 4 من عناصره بـ”جروح خطيرة” بينهمضابط من وحدة المظلات، حسب المصدر ذاته.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 406.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس، عن مقتل 5 من عناصره في معارك وسط وشمال قطاع غزة.