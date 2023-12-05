مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ينشئ جهازًا لدعم مناطق الهلال النفطي 

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أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء قرارًا بإنشاء جهاز لدعم مناطق الهلال النفطي.

ونص قرار الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مدينة الزاوية على أن ينشئ جهازا خاصا لدعم مناطق الهلال النفطي.

وأكد قرار الدبيبة على أن يتم خصم جزء من عائدات الصادرات النفطية لصالح جهاز دعم منطقة الهلال النفطي.

وناقش مجلس الوزراء عدداً من المذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات التابعة، وأقرّ عدداً من الملفات القانونية المتعلقة بالتسوية المالية بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة المالية في المدة من 2009 – 2018،

وأصدر عدداً من الأحكام بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن الترقيات بعد الدرجة الـ 11، وناقش تسوية أوضاع أبناء الشهداء الذين بلغوا سن الرشد واستمرار صرف المنح لهم بما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 2014.

واعتمدت خلال الاجتماع، الخطة الوطنية للصرف الصحي 2023 -2027 المعروضة من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ 7 جسور في عدد من المدن وإعطاء الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات للبدء في تنفيذ الخطة.