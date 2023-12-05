لشحن مليون برميل.. رسو أول ناقلة نفطية بميناء الحريقة في ديسمبر

5 ديسمبر، 2023 8:33 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

رست، اليوم الثلاثاء، على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق الناقلة النفطية (ميرينا) لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

وهذه الناقلة النفطية هي الأولى في شهر ديسمبر الجاري، وفق ما صرح به مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24.

يأتي ذلك بينما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في تعاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء.

وطغى ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف الطلب على مخاوف الإمدادات بعد أن قالت روسيا إن أوبك+ مستعدة لتعميق تخفيضات الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.45 بالمئة، إلى 77.74 دولارا للبرميل مساء اليوم.

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5 ديسمبر، 2023 8:33 م
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