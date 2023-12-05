قزيط : تكالة بموقفة في الجلسة يقف من الجانب الخطأ من التاريخ

قال عضو المجلس الأعلى للدولة ابوالقاسم قزيط إن رئيس المجلس محمد تكالة بموقفه خلال جلسة اليوم يقف في الجانب الخطأ من التاريخ.

وأوضح قزيط في تصريح لاخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين. أن الجلسة شهدت انسحاب عدد كبير من الاعضاء بتجاوز النصف، احتجاجاً على الادارة المتحيزة للجلسة من السيد الرئيس وتشكيله لجنة للحوار من ثلاثة زملاء دون الرجوع الى الاعضاء بل حتى دون الرجوع الى مكتب الرئاسة .

وأضاف قزيط، أن هذا يعتبر انحراف خطير على الاعراف المتبعه في المجلس تاريخيا وايضا انحراف وابتعاد عن اللائحه الداخلية للمجلس، لافتاً أن الجلسة شهدت الجلسة استهداف بعض الاعضاء على خلفية مواقفهم السياسة وتهديدهم لاسقاط عضويتهم وهذا النهج جديد على مجلس الدولة وهناك بيان يُعد لردع الرئاسة عن هذا السلوك.

وأشار قزيط إلى أنهم ليسوا في حالة خصام مع شخص الرئيس أو مع مكتب الرئاسة ،ولكن هذا السلوك يجب ان يردع ويجب ان تعود إدارة المجلس الى جادة الصواب ،ولا تعتبر من يختلف معها في الرأي السياسي هو خصم يجب تهميشه او اقصاءه ومحاربته.

وأكد قزيط، أن هذا النهج خطير وغير مقبول ويجب ان يتوقف فوراً ، مرجحاً ان في الايام القادمة سيكون هناك نوع من التصعيد اما ان تعود الرئاسة الى جادة الصواب او يكون هناك تصعيد لا نعرف مداه ولا نعرف نتائجه فالوقت الحالي ولكن سيكون تصعيداً كبيراً في المواقف السياسيه.