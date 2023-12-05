ضحايا غزة على أعتاب الـ16 ألف شهيد

أخبار ليبيا 24

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن سقوط مالا يقل عن 15900 فلسطيني، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفتت الكيلة في مؤتمر صحفي أن من بين الضحايا أكثر من 250 عاملاً في مجال الصحة، مشيرةً إلى أن الضفة الغربية شهدت سقوط 260 قتيلاً و3200 مصاب منذ بدء الحرب، على حد قولها.

من جهتها طالبتْ منظمة أطباء بلا حدود بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيةً إلى حماية مرافق الرعاية الصحية في القطاع.

وقالت المنظمة «إن مستشفى العودة تضرر جراء انفجار وقع بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة، وهو أحد آخر مستشفيات شمال غزة التي كانت لا تزال عاملة بعد أن دمر القصف العشوائي المنطقة» حسب تدوينة لها عبر موقع إكس.

من جهتها أكدتْ منظمة الصحة العالمية، أنّ عددًا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف.