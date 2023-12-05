خلال لقائه السفير المالطي..سويسي يناقش إمكانية عودة الخط البحري بين ليبيا ومالطا

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ناقش وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا مدى إمكانية عودة الخط البحري التجاري والسياحي بين البلدين.

وتطرق سويسي وصليبا خلال اللقاء في مقر الوزارة إلى العمل على تفعيل الخط البحري في أقرب وقت ممكن.

وأكد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات بهذا الشأن.

ومن جهته، أشار السفير المالطي إلى قرب افتتاح القسم القنصلي للسفارة المالطية في مدينة مصراتة.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لتنظيم ملتقى لرجال الأعمال لتطوير التعاون في كافة المجالات بين البلدين.