حماد: التبو جزء لا يتجزأ من الأمة الليبية ومكون من مكوناتها الاجتماعية والجغرافية 

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أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الثلاثاء أن قبائل التبو هي جزء لا يتجزأ من الأمة الليبية ومكون من مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.

وأوضح حماد في كلمة أمام وفدا من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو بمدن ومناطق الجنوب الغربي والشرقي أن الحكومة الليبية أولت اهتماما كبيرا للمدن والمناطق في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي.

وأفاد رئيس الحكومة الليبية أنه أصر على الذهاب إلى أقصى الجنوب الشرقي وتحديدا مدينة ربيانة للوقوف على الاحتياجات الضرورية وتم البدء في بعض المشاريع الأساسية والضرورية بها.

وأشار حماد إلى أن الحكومة تعتزم وضع كل المدن الليبية ومنها مدن ومناطق قبائل التبو في خططها التنموية الشاملة، خاصة وأنها عانت من التهميش والإهمال لفترات طويلة سابقا.

وشدد رئيس الوزراء على أنه ليس هناك تفرقة بين مناطق ومدن ليبيا لدى الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعاقدت مع شركة مختصة في أعمال الطاقة لتوفير 4 ميغا وات.