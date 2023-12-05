حجم إيرادات ليبيا يتجاوز 110 مليار دينار ليبي في 11 شهرا

أخبار ليبيا 24

بلغ إجمالي حجم إيرادات ليبيا هذا العام نحو 110.498 مليار دينار ليبي، وفق ما ذكر مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، اليوم الثلاثاء.

ويغطي البيان الفترة الممتدة من 01/01/2023 حتى 30/11/2023.

وذكر البيان، أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت، 85.9 مليار، وبلغت إيرادات الإتاوات النفطية نحو،10.9 مليار، بينما بلغ إيراد عن الإتاوات النفطية عن سنوات سابق10.3 مليار دينار ليبي.

وكشف البيان، أن إيرادات الضرائب بلغت نحو 2.0 مليار، وإيرادات الجمارك 290 مليون وإيرادات الاتصالات397 مليون، بينما بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي180 مليون، إضافة إلى إيرادات أخرى بلغت نحو531 مليون دينار ليبي.