تركيا تقضي على 600 إرهابي خلال 6 أشهر

أخبار ليبيا 24

تمكنت تركيا من القضاء على 609 إرهابيين، من بينهم 37 من العناصر القيادية في التنظيم من بداية العام حتى يونيو الماضي.

وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، كشف عن تنفيذ حكومته مالا يقل عن «13 ألفاً و641 عملية ضد التنظيمات الإرهابية، منها 1973 عملية في المدن و11 ألفاً و668 عملية في الأرياف» وفق قوله

وأضاف الوزير التركي أن السلطات اعتقلت «3 آلاف و583 مشتبهاً بهم خلال العمليات، تم توقيف 770 منهم، كما تم الإفراج عن 684 مشتبهاً، مع وضعهم تحت الرقابة القضائية» بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت قوات مكافحة الإرهاب التركية من إلقاء القبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول

وبحسب بيان للقوات التركية.. «قامت فرق مكافحة الإرهاب بمداهمة 10 عناوين في 6 مناطق بإسطنبول، لإلقاء القبض على 7 مقاتلين إرهابيين أجانب» بحسب البيان الذي لم يذكر جنسيات الإرهابيين.

وفيما سبق… نفذت وزارة الدفاع التركية، ضربات جوية شمالي العراق، مستهدفةً حزب العمال الكردستاني.