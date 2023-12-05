بينهم مصابين بالوباء الكبدي..الهجرة طبرق يرحل 10 مهاجرين مصريين عبر منفذ أمساعد 

أخبار ليبيا٢٤- خاص

أكد رئيس وحدة الإعلام بفرع جهاز مكافحة الهجرة في طبرق مفتاح الشلوي ترحيل 10 مهاجرين مصريين بينهم 6 مصابين بالوباء الكبدي.

وأضاف الشلوي في تصريحات لـ”أخبارليبيا24″ أنهم مستمرين في ترحيل المهاجرين وأصحاب الأمراض المعدية المتواجدين داخل البلاد بدون إجراءات قانونية.

وأشار رئيس وحدة الإعلام إلى أن وحدة الترحيل بالفرع قامت بناء على تعليمات رئيس فرع طبرق مركز ايواء وترحيل باب الزيتون بإعداد كشوفات وتجهيز المحتجزين للترحيل.

ولفت الشلوي إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى وحدة الترحيل بالمنفذ البري أمساعد السلوم لغرض ترحيلهم إلى بلادهم.