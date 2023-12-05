بن قدارة يعلن إطلاق مبادرة “نفكر بالغد” لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام 

5 ديسمبر، 2023 5:30 م
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أخبارليبيا24 

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة “نفكر بالغد” من المؤسسة بهدف تحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا. 

وأوضح بن قدارة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) أن ذلك يأتي من خلال اعتماد ممارسات صديقة للبيئة مثل القضاء على حرق الغاز وتسرب النفط. 

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن المبادرة تهتم بتوليد الطاقات المتجددة لتزويد الحقول النفطية بطاقة نظيفة ومشروع لزيادة المساحات الخضراء في المناطق النفطية بزراعة مليون شجرة. 

5 ديسمبر، 2023 5:30 م
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