المصرف المركزي: نفقات حكومة الوحدة التسييرية تخطت 1.4 مليار دينار في 11 شهرا

5 ديسمبر، 2023 11:42 م
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أخبار ليبيا 24

كشف، مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن النفقات التسييرية لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة والجهات التابعة له، بلغت أكثر من 1.4 مليار دينار ليبي في 11 شهرا.

وقال المصرف، في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من 01/01/2023 حتى 30/11/2023، إن نفقات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة والجهات التابعة له، بلغت في 11 شهرا، 1,418,541,111 مليار دينار، من إجمالي نفقاته البالغة 2,550,224,476 مليار دينار.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن حجم إنفاق ليبيا بلغ 91.7 مليار دينار ليبي، خلال 11 شهرا، وذلك مقابل إيرادات بلغت 110.498 مليار دينار ليبي.

وأضاف المصرف، أن نفقات الباب الأول (المرتبات) لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة والجهات التابعة له، بلغت 1,131,683,365 مليار دينار ليبي، خلال نفس الفترة.

 

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5 ديسمبر، 2023 11:42 م
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