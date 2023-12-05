الرئاسي والاتحاد الأوروبي يناقشان ملفات الهجرة والإرهاب والجرائم العابرة للحدود

بحث وفد رفيع المستوى ممثلاً في المجلس الرئاسي، أبرز القضايا والإشكاليات المشتركة مع الجانب الأوروبي،خصوصاً مشكلات الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والجرائم العابرة للحدود.

واجتمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكون، أمس الإثنين، في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، فيجوهانسن، مع مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماع عدداً من المسؤولين الليبيين والأوروبيين، حيث ناقشوا حزمة من الأوليات المتعلقة برسم خارطة الطريق للشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كذلك تطرق الاجتماع إلى آليات التصدي لأهم الإشكاليات التي تؤسس لقلق مشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي،وعلى رأسها تدفق الهجرة غير الشرعية، وتداعيات ذلك على الأمن والاقتصاد الليبي، وإشكاليات الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وتداعيات ذلك على ليبيا وعلى الاتحاد الأوروبي الشريك الأقرب، والأهم في هذا الصدد.

وشدد الكوني خلال الاجتماع على أن قد حان الوقت لأوروبا لأن تترجم التعاون إلى أفعال أفعال واضحة علىالأرض، وأن تتم بلورة شراكة واضحة المعالم، وفي مدة زمنية محددة لمساعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية. حيث لا يجب الانتظار، حتى يصل المهاجر للبحر حتى يتم إرجاعه لمراكز الإيواء في انتظار ترحيله مرة أخرى لوطنه الأم.